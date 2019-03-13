"Реал" заборонив українцю Луніну спілкуватися з пресою: несподівані деталі

"Реал" не рекомендує воротареві Андрію Луніну, який зараз на правах оренди виступає за "Леганес", спілкуватися з представниками ЗМІ.

За словами журналіста Ігора Циганика, він хотів поспілкуватися з воротарем в прямому ефірі, проте Андрій сказав про те, що "Реал" не рекомендує йому спілкуватися з пресою.

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Хотів поговорити з Луніним в прямому ефірі, але він попросив сказати, що на даному етапі "Реал" не рекомендує йому спілкуватися з пресою, особливо з приводу перебування в "Леганесі", з приводу майбутнього.

"Лунін дуже задоволений, як зіграв проти Атлетіко, задоволений, як до нього ставляться в команді, особливо партнери. З приводу тренера він говорив, що той ставиться до всіх абсолютно однаково, немає упередження. Є печаль в голосі, тому що немає постійної ігрової практики. Але він налаштований на серйозну роботу, чекає, яким буде його майбутнє, яке рішення прийме "Реал" з приводу його перебування в "Леганесі", – заявив Циганик.

Спорт 24 писав, що Лунін з перших хвилин почав матч "Леганеса" проти "Атлетіко" (0:1) і відбив пенальті у виконанні Сауля.

Андрій Лунін виступає за "Леганес" на правах річної оренди з "Реала". На його рахунку лише 5 матчів за "огірків" у всіх турнірах.

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