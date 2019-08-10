"Реал" заявив Луніна під 25-м номером, Азару дісталася легендарна цифра

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Андрій Лунін
Андрій Лунін / ФК "Реал"

Мадридський "Реал" перед стартом сезону оголосив ігрові номери на сезон-2019/20, які отримали футболісти.

Андрій Лунін виступатиме за "вершкових" під 25-м номером у новому сезоні, повідомляє офіційний сайт Королівського клубу.

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У заявці "Реала", крім Луніна, значаться ще два воротарі: Тібо Куртуа і Кейлор Навас.

Зірковий новачок команди Еден Азар буде виступати під 7-м номером, а Маріано Діасу, який грав минулий сезоні з сімкою на спині, дістався 27-ий номер.

Хавбек Хамес Родрігес, який може перейти в мадридський "Атлетіко" або італійський "Наполі", внесений у заявку під 16-м номером. Також в заявці є Гарет Бейл під 11-м.

Спорт 24 писав, що український воротар Андрій Лунін, швидше за все, знову відправиться в оренду. Голкіпер мадридського "Реала" дуже близький до того, щоб відправитися в оренду у "Вальядолід".

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Теги: Футбол Новини Спорту Спорт Андрій Лунін Реал
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