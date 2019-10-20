"Реал" зазнав неочікуваної поразки від "Мальорки": відео

Мадридський "Реал" поступився на виїзді "Мальорці". Ця поразка коштувала команді Зідана першого місця в чемпіонаті.

Мальорка — Реал 1:0

Гол: Лаго, 7

Вилучення: Одріосола, 74

Єдиний гол у матчі було забито вже на початку зустрічі. Точним ударом у дальній кут воріт відзначився Лаго. Він згодом заб'є ще раз, але гол скасують через офсайд.

До слова: Футболісти влаштували під час матчу стоячий протест, суперник за той час забив двічі: відео

"Реал" мав можливість зрівняти рахунок, але на допомогу господарям поля прийшла перекладина.

Наприкінці зустрічі "Реал" залишився у меншості. Одріосола грубо зіграв проти суперника, за що отримав жовту картку, яка була другою для нього в цьому матчі.

Відеоогляд матчу Мальорка — Реал

"Реал" програє команді, яка тільки цього сезону повернулася в еліту іспанського футболу. І пропускає на перше місце "Барселону", яка свій матч проти "Ейбара" виграла.