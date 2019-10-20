"Реал" зазнав неочікуваної поразки від "Мальорки": відео

550 Читать новость на русском
"Реал" програв "Мальорці"
"Реал" програв "Мальорці" / twitter.com/realmadrid

Мадридський "Реал" поступився на виїзді "Мальорці". Ця поразка коштувала команді Зідана першого місця в чемпіонаті.

Мальорка — Реал 1:0

Гол: Лаго, 7
Вилучення: Одріосола, 74

Єдиний гол у матчі було забито вже на початку зустрічі. Точним ударом у дальній кут воріт відзначився Лаго. Він згодом заб'є ще раз, але гол скасують через офсайд.

До слова: Футболісти влаштували під час матчу стоячий протест, суперник за той час забив двічі: відео

"Реал" мав можливість зрівняти рахунок, але на допомогу господарям поля прийшла перекладина.

Наприкінці зустрічі "Реал" залишився у меншості. Одріосола грубо зіграв проти суперника, за що отримав жовту картку, яка була другою для нього в цьому матчі.

Відеоогляд матчу Мальорка — Реал

"Реал" програє команді, яка тільки цього сезону повернулася в еліту іспанського футболу. І пропускає на перше місце "Барселону", яка свій матч проти "Ейбара" виграла.

blog_ava
Ніякої угоди щодо Донбасу наразі не буде, – американський експерт
сьогодні
2739
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Реал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гол українця Яремчука допоміг бельгійському "Генту" перемогти у чемпіонаті: відео
сьогодні 12:35 Гол українця Яремчука допоміг бельгійському "Генту" перемогти у чемпіонаті: відео
Ігор Саджениця 919
А може все-таки Путін – не поганий? Та поганий, с*ка, поганий, – Рустам Худжамов
18 жовтня 11:07 А може все-таки Путін – не поганий? Та поганий, с*ка, поганий, – Рустам Худжамов
Ігор Саджениця 1794
Гвоздик програв росіянину Бетербієву чемпіонський пояс WBC
19 жовтня 07:26 Гвоздик програв росіянину Бетербієву чемпіонський пояс WBC
Ігор Саджениця 3894
"Баварія" безглуздо втратила перемогу, "Лейпциг" знову не переміг: результати 8 туру Бундесліги
19 жовтня 19:06 "Баварія" безглуздо втратила перемогу, "Лейпциг" знову не переміг: результати 8 туру Бундесліги
Ігор Саджениця 285
"Барселона" розбила "Ейбар", "кажани" зупинили "Атлетіко": результати 9 туру Ла Ліги
19 жовтня 15:50 "Барселона" розбила "Ейбар", "кажани" зупинили "Атлетіко": результати 9 туру Ла Ліги
Ігор Саджениця 276
Новини
Більше новин
Залиште відгук