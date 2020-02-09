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"Реал" здобув п'яту поспіль перемогу в чемпіонаті Іспанії, розгромивши "Осасуну"

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"Реал" розбив "Осасуну" / Real Madrid

"Реал" не збирається поступатися місцем на вершині турнірної таблиці. Так, у 23-му турі Ла Ліги мадридці в гостях розбили "Осасуну".

Хоча господарі зусиллями Гарсії відкрили рахунок. Проте впродовж п'яти хвилин Іско і Рамос відправили вершкових на перерву у статусі переможця.

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У другому таймі це підтвердили результативні удари Лакаса Васкеса та Луки Йовіча, який вперше відзначився у складі "Реала". 

У підсумку ця перемога для мадридців стала п'ятою поспіль у чемпіонаті. І вони одноосібно очолюють турнірну таблицю – в їхньому активі 52 очки.

Результат матчу – 4:1 на користь "Реалу".

Відео: "Реал" розбив "Осасуну"

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Автор: Катерина Козачинська
Теги: Ла Ліга Спорт Футбол Реал Новини Спорту
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