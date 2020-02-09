"Реал" здобув п'яту поспіль перемогу в чемпіонаті Іспанії, розгромивши "Осасуну"

"Реал" не збирається поступатися місцем на вершині турнірної таблиці. Так, у 23-му турі Ла Ліги мадридці в гостях розбили "Осасуну".

Хоча господарі зусиллями Гарсії відкрили рахунок. Проте впродовж п'яти хвилин Іско і Рамос відправили вершкових на перерву у статусі переможця.

Читайте також: "Реал" вилетів з Кубка Іспанії, пропустивши чотири голи: відео

У другому таймі це підтвердили результативні удари Лакаса Васкеса та Луки Йовіча, який вперше відзначився у складі "Реала".

У підсумку ця перемога для мадридців стала п'ятою поспіль у чемпіонаті. І вони одноосібно очолюють турнірну таблицю – в їхньому активі 52 очки.

Результат матчу – 4:1 на користь "Реалу".

Відео: "Реал" розбив "Осасуну"

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram