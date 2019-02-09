"Реал" здолав "Атлетіко" у мадридському дербі і наблизився до "Барселони"

"Атлетіко" програв "Реалу" в домашньому мадридському дербі в рамках 23 туру чемпіонату Іспанії.

Атлетіко – Реал 1:3

Голи: Грізманн, 25 – Каземіро, 16, Рамос, 42 (пен), Бейл, 74

Вилучення: Партей, 80

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Забитими голами в складі "вершкових" відзначилися Каземіро (16 хвилина), Серхіо Рамос (42, з пенальті) та Гарет Бейл (74). Єдине, на що вистачило господарів, так це м'яч у виконанні Антуана Грізманна (25).

Цікаво, що гол капітана "Реала" Рамоса з 11-метрової позначки вийшов суперечливим. Арбітр призначив пенальті за допомогою системи VAR, при цьому відеоповтори чітко не показали, чи був фол захисника "Атлетіко" Хосе Хіменеса на Вінісіусі Жуніорі у штрафному або за його межами.

"Реал" здобуває 5 поспіль перемогу в Ла Лізі та обходить "Атлетіко" на 1 бал. До "Барселони" тепер лише мінус 5, але в каталонців виїзна гра з "Атлетіком" у запасі.

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