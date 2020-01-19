"Реал" зі скандалом переміг "Севілью" завдяки дивному рішенню VAR – відео

Мадридський "Реал" здобув перемогу у 20 турі чемпіонату Іспанії. На власному полі "вершкові" здолали "Севілью".

Реал – Севілья 2:1

Голи: Каземіро, 57, 69 – де Йонг, 64

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Початок матчу видався доволі кволим і жодна команда не бажала форсувати подій. Ближче до середини тайму команда екстренера "Реала" Хулена Лопетегі спромоглася відкрити рахунок.

Банега навісив з кутового на межу воротарського майданчика, де ніхто не тримав де Йонга. Люк пробив головою в ліву дев'ятку.

Однак гол севільців було скасовано через втручання VAR. Річ у тім, що Мілітао врізався у Гуделя. Рефері розцінив цей епізод як блокування – суперечливе скасування голу.

На перерву команди пішли за рахунку 0:0. По перерві "Реал" відкрив рахунок. На 57-й хвилині Каземіро залишив м'яч на Йовича, який елегантно п'ятою відпасував у штрафний.

Каземіро вийшов віч-на-віч з воротарем і перекинув м'яч через Вацліка – 1:0.

"Севілья" майже відразу відповіла голом. Перед штрафним "Реала" гравець "Севільї" Мунір впав, але зберіг м'яч і віддав його на Люка де Йонга.

Нідерландець протягнув м'яч повз трьох суперників уздовж лінії штрафного і з 16 метрів поклав його під ліву стійку воріт Куртуа – 1:1.

Що цікаво, у цьому епізоді арбітр також міг скасувати гол. Мунір, уже лежачи на газоні, ненавмисно зупинив м'яч рукою. Проте арбітр не відреагував, а VAR не втрутився.

Розмін голами вирішив продовжити "Реал" вже через 5 хвилин після того, як "Севілья" зрівняла рахунок.

На 69 хвилині Васкес отримав пас на правому фланзі від Модріча, після чого навісив на лінію воротарського. Там Каземіро вистрибнув між двох захисників і головою пробив під праву стійку – 2:1.

"Реал" міг збільшити рахунок. Зокрема, Менді протягнув м'яч лівим флангом, увірвався до штрафного і відпасував у центр під удар Тоні Кроосу.

Німець пробивав потужно і фактично без спротиву, але його удар заблокували вже на лінії воротарського.

Завдяки цій перемозі "Реал" очолив турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. "Барселона" відстає на 3 очки, однак має гру в запасі.

Реал – Севілья відеоогляд матчу