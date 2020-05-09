Ребров – номер один: стали відомі умови, які висунули до тренера у "Фенербахче"

Керівництво турецького "Фенербахче" проводить активні консультації з претендентами на пост головного тренера. Поки кандидатів всього три – хорват Ненад Беліца, українець Сергій Ребров і чилієць Мануель Пеллегріні.

Сергій Ребров найбільше підходить під умови для нового головного тренера "Фенербахче", повідомляє Fotospor.

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Всім трьом наставникам були доведені умови, які має намір поставити перед ними керівництво "Фенербахче":

зарплата не більше 1 мільйона євро за сезон;

робота з обмеженим трансферним бюджетом;

надання шансу молодим гравцям;

робота в команді з місцевими фахівцями;

обіцянка виграти чемпіонат.

Жодна із зазначених умов, як повідомляється, не влаштувала хорвата Ненада Беліцу, який раніше в деяких джерелах називався фаворитом на те, щоб стати біля керма "Фенербахче". Це дозволило перевернути ситуацію, і тепер нібито саме Сергій Ребров є фаворитом № 1 у босів "Фенербахче" на те, щоб очолити команду.

Раніше також повідомлялося, що президент київського "Динамо" Ігор Суркіс хоче повернути в клуб тренера Сергія Реброва. Суркіс вже почав вести переговори з 45-річним фахівцем про його повернення в Україну. При цьому наголошується, що сам тренер хоче продовжити кар'єру в Європі.

Що відомо про Реброва?

Наразі Сергій Ребров очолює клуб "Ференцварош", з яким минулого сезону став чемпіоном Угорщини.

Контракт між сторонами, за інформацією Тransfermarkt, розрахований до 30 червня 2022 року.

З 2014 до 2017 року Ребров очолював "Динамо", з яким двічі став чемпіоном України.

Між періодом на тренерському містку "Динамо" та "Ференцвароша" фахівець очолював саудівський клуб "Аль-Ахлі".

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