Головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров очолить турецький "Фенербахче".

Про це інформує Turkiye Gazetesi. 46-річний фахівець вже повідомив своєму клубові, що після закінчення поточного сезону він піде.

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Повідомляється, що Ребров кілька разів розмовляв по телефону з керівництвом клубу зі Стамбула. Після цього погодили рішення, що він очолить "Фенербахче" після закінчення сезону.

Цю інформацію джерела підтвердив агент Реброва Шандор Варга. На даний момент український тренер знаходиться в тісному контакті з турецькою стороною і вже будує плани на наступний сезон.

"Фенербахче" три місяці тому звільнив головного тренера Ерсун Янала, але так і не зміг підшукати йому заміни. Команда йде на 7-му місці в чемпіонаті.

Що відомо про Сергія Реброва