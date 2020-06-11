Ребров різко відповів на чутки про перехід у турецький гранд
Українського тренера угорського "Ференцвароша" Сергія Реброва перед матчем чемпіонату з "Пакшем" (2:2) запитали про переговори з турецьким клубом "Фенербахче".
В ефірі M4sport.hu на запитання про те, чи правда, що він з наступного сезону буде головним тренером "Фенербахче", Ребров негативно помахав головою і дав лаконічну відповідь.
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"Чи правда те, що я очолю Фенербахче в наступному сезоні? Абсолютно ні", – заявив Ребров.
Перехід Реброва у "Фенербахче"
Деякі ЗМІ встигли запевнити, що перехід Реброва у "Фенербахче" – справа вирішена. Наставник "Ференцвароша" буцімто погодився на всі умови президента "канарок" Алі Коча і після сезону 2019/20 приєднається до турків.
Натомість агент 46-річного фахівця Шандор Варга сказав, що його клієнт справді має пропозиції, але наразі думає виключно про "Ференцварош".
"Фенербахче" три місяці тому звільнив головного тренера Ерсун Янала, але так і не зміг підшукати йому заміни. Команда йде на 7-му місці в чемпіонаті.
Що відомо про Сергія Реброва
- Наразі Сергій Ребров очолює клуб "Ференцварош", з яким минулого сезону став чемпіоном Угорщини.
- Ребров – вихованець "Шахтаря", однак найуспішніший період як футболіст провів у київському "Динамо".
- З 2014 до 2017 року Ребров очолював "Динамо", з яким двічі став чемпіоном України.
- Між періодом на тренерському містку "Динамо" та "Ференцвароша" 45-річний фахівець очолював саудівський клуб "Аль-Ахлі".