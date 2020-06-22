Ребров різко висловився щодо чуток про зміну клубу
Український тренер Сергій Ребров прокоментував чутки, що він покине угорський "Ференцварош". Тренера пов'язують з турецьким "Фенербахче".
Сергій Ребров в ефірі програми "Профутбол" заявив, що не має наміру покидати новоспеченого чемпіона Угорщини.
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Ребров все ще мотивований перемагати в Угорщині
46-річний тренер заявив, що йому подобається тренувати "Ференцварош", адже команда прогресує.
Мотивація працювати в Угорщині у мене є. Не знаю, чому мене кудись сватають. Стільки незрозумілої інформації, неможливо читати. Якщо ти успішний – тобою цікавляться, якщо програв декілька матчів – будь готовий до іншого повороту подій,
– заявив тренер.
"Ференцварош" судитиметься з журналістами
"Профутбол" повідомляє, що "Ференцварош" подав до суду на турецьких журналістів, які розповсюдили неправдиву інформацію.
"Не знаю, чи почався судовий процес по спростуванню інформації турецьких ЗМІ. Я не читаю і не цікавлюся цим. У нас по 2-3 матчі на тиждень, немає часу читати", – резюмував Ребров.
Успішність Реброва
У сезоні 2019/2020 Ребров завоював свій сьомий трофей як тренер. Із "Ференцварошем" фахівець захистив титул чемпіонів Угорщини.
До цього Сергій Ребров вигравав трофеї з київським "Динамо".
Також повідомлялося буцімто "Динамо" зацікавлене у поверненні фахівця. Втім, у клубі спростували інформацію.