Головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров розповів про трансфери клубу. Він прокоментував чутки про інтерес його клубу до екскарпатівця Мар'яна Шведа .

Швед у "Ференвароші"?

За його словами, Швед – хороший футболіст, але такого ж плану, як і Зубков. У нього та ж позиція, приблизно ті ж ігрові якості. Але українському фахівцю набагато цікавіший Зубков.

Раніше повідомлялось, що клуб викупив контракт Олександра Зубкова у донецького "Шахтаря". Українець офіційно підписав чотирирічний контракт з угорською командою.

Додамо, що команда Реброва в цьому сезоні захистила чемпіонський титул і виступала в груповому етапі Ліги Європи.

За словами українського спеціаліста, у нього була хороша комунікація і взаємна довіра з командою. Гравці повністю виконали свої завдання.

До призначення українського тренера "Ференцварош" ставав чемпіоном всього один раз за 14 років. Такий результат угорській команді вдавався ще у далекому 2004 році.

Що відомо про Сергія Реброва