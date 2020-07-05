Ребров розповів, чи бачить Шведа у "Ференцвароші"
Головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров розповів про трансфери клубу. Він прокоментував чутки про інтерес його клубу до екскарпатівця Мар'яна Шведа .
Швед у "Ференвароші"?
За його словами, Швед – хороший футболіст, але такого ж плану, як і Зубков. У нього та ж позиція, приблизно ті ж ігрові якості. Але українському фахівцю набагато цікавіший Зубков.
Раніше повідомлялось, що клуб викупив контракт Олександра Зубкова у донецького "Шахтаря". Українець офіційно підписав чотирирічний контракт з угорською командою.
Додамо, що команда Реброва в цьому сезоні захистила чемпіонський титул і виступала в груповому етапі Ліги Європи.
За словами українського спеціаліста, у нього була хороша комунікація і взаємна довіра з командою. Гравці повністю виконали свої завдання.
До призначення українського тренера "Ференцварош" ставав чемпіоном всього один раз за 14 років. Такий результат угорській команді вдавався ще у далекому 2004 році.
Що відомо про Сергія Реброва
- Наразі Сергій Ребров очолює клуб "Ференцварош", з яким двічі поспіль став чемпіоном Угорщини.
- Ребров – вихованець "Шахтаря", однак найуспішніший період як футболіст провів у київському "Динамо".
- З 2014 до 2017 року Ребров очолював "Динамо", з яким двічі став чемпіоном України.
- Між періодом на тренерському містку "Динамо" та "Ференцвароша" 45-річний фахівець очолював саудівський клуб "Аль-Ахлі".