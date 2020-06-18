Український тренер Сергій Ребров поставив крапку в епопеї чуток з призначенням у турецький "Фенербахче". Екстренер "Динамо" не вів перемовини зі стамбульцями.

Сергій Ребров, який очолює угорський "Ференцварош", прокоментував інформацію, що незабаром може очолити "Фенербахче". Про це повідомляють канали "Футбол 1,2,3".

Читайте також "Ференцварош" Реброва вдруге поспіль став чемпіоном Угорщини

Офіційних розмов з Ребровим не було

46-річний фахівець назвав чутками інформацію, що він очолить "Фенербахче". Свого часу Ребров грав за турків.

Чутки з Туреччини можуть йти про кого завгодно. Торік, наприклад, ходило багато чуток про українських тренерів і футболістів. Для Туреччини це абсолютно нормально. Ніяких офіційних розмов з "Фенербахче" у мене немає,

– сказав Ребров.

Інтерес до Реброва зріс

У сезоні 2019/2020 Ребров завоював свій сьомий трофей як тренер. Із "Ференцварошем" фахівець захистив титул чемпіонів Угорщини.

До цього Ребров вигравав трофеї з київським "Динамо".

Через успішну роботу, за інформацією іноземних ЗМІ, до Реброва з'явився інтерес європейських клубів.

Також повідомлялося буцімто "Динамо" зацікавлене у послугах фахівця.