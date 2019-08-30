Ребров переписав історію угорського "Ференцвароша" й встановив історичне досягнення

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Сергій Ребров
Сергій Ребров / fradi.hu

Угорський клуб "Ференцварош" під керівництвом Сергія Реброва обіграв команду "Судува" у плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Відтак клуб пройшов до групового етапу турніру.

Останній раз угорський клуб грав у груповому етапі єврокубку 15 років тому – в сезоні 2004/05, коли зайняв четверте місце в групі Кубка УЄФА з "Феєнордом", "Шальке", "Базелем" і "Хартсом".

Голосуйте: Чи вийде "Динамо" та "Олександрія" у плей-офф Ліги Європи? Опитування

Це не єдине досягнення Реброва як тренера. У сезоні 2015/16 український фахівець вивів "Динамо" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де кияни поступилися "Манчестер Сіті" (1:3, 0:0).

До цього київський клуб грав у плей-офф Ліги чемпіонів 17 років тому – у сезоні 1998/99, коли вилетів у півфіналі від "Баварії" (3:3, 0:1).

У сезоні 2018/2019 Ребров на чолі "Ференцвароша" виграв чемпіонат Угорщини. Також фахівець двічі вигравав чемпіонат України з "Динамо".

На груповому етапі "Ференцварош" зіграє з ЦСКА Москва, "Лудогорцем" та "Еспаньйолом". Своїх суперників отримали й українські клуби – "Динамо" та "Олександрія".

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Теги: Спорт Футбол ФК Ференцварош Сергій Ребров Ліга Європи
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