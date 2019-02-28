Ребров порівняв УПЛ з угорською лігою: Тут я спокійно працюю, не відчуваю тиску

Український футбольний тренер Сергій Ребров, який очолює клуб "Ференцварош", порівняв угорську та українські ліги. Свого часу фахівець очолював київське "Динамо".

Ребров заявив, що в Угорщині йому працювати спокійніше, аніж в Україні.

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"Вони (чемпіонати, – Спорт24) відрізняються не моїм ставленням, а, напевно, відрізняються ставленням людей, які вболівають за цей клуб. У "Динамо" я провів практично все футбольне життя і там це була велика відповідальність для мене. Тут я спокійно працюю, але нічим моє ставлення не змінюється. Я віддаю всі свої знання та сили цій команді", – сказав Ребров.

Але, як і в Саудівській Аравії (Ребров тренував аравійський клуб "Аль-Ахлі", – Спорт24), я не знаю мови, я не знаю, що пишуть газети, що пишуть вболівальники. І, напевно, від цього мені спокійніше працювати. Я завжди наводив слова Лобановського, який казав: "Так, журналісти можуть висловлювати свою думку, але головний твій критерій – це тренер, те, що він говорить. Я повинен зосередитися на своїй роботі,

– резюмував тренер.

"Звісно, є думка вболівальників, які авторитетні люди, які щось заслужили, й мені самому цікаво дізнатися їх думку. Але тут я не відчуваю якогось тиску від вболівальників, від преси. І завжди на прес-конференції запитання дуже толерантні. Видно повагу людей до моєї роботи й "Ференцвароша", – додав Ребров.

Зазначимо, що за "Ференцварош" виступають два українські футболісти – Іван Петряк та Ігор Харатін. Наразі клуб українців лідирує в чемпіонаті Угорщини.

Хто такий Сергій Ребров?

Видатний український футболіст, який левову частину кар'єри провів у "Динамо". Разом з киянами 9 разів ставав чемпіоном України, 8 разів виграв Кубок України та один раз Суперкубок. За кордоном Ребров грав за англійський "Тоттенхем" і "Вест Хем", турецький "Фенербахче" та російський "Рубін".

Як тренер Ребров відомий за роботою в "Динамо". Разом з "біло-синіми" фахівець двічі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України та Суперкубок. У сезоні 2015/2016 Ребров вперше за 17 років вивів "Динамо" в плей-офф Ліги чемпіонів. Після роботи в "Динамо" 44-річний тренер поїхав у Саудівську Аравію тренувати клуб "Аль-Ахлі". З 2018 року працює у "Ференцвароші".

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