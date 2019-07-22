Ребров продовжив контракт з європейським клубом ще на три роки

98 Читать новость на русском
Сергій Ребров
Сергій Ребров / Фото з відкритих джерел

45-річний український наставник "Ференцвароша" Сергій Ребров продовжив контракт з угорським клубом.

Нова угода розрахована на 3 роки. Про це повідомляє сайт клубу.

Читайте також: "Шахтар" віддав чергового футболіста в оренду у "Ференцварош"

У минулому сезоні Ребров разом зі своєю командою виграв золоті медалі чемпіонату Угорщини.

Нагадаємо, що Сергій Ребров очолював київське "Динамо" і "Аль-Ахлі". Влітку 2018 року українець був призначений головним тренером "Ференцвароша". 

Спорт 24 писав, що Зубков та Харатін принесли "Ференцварошу" путівку в наступний етап Ліги чемпіонів. У першому матчі гол Зубкова приніс команді перемогу.

blog_ava
Скільки місць у Раді отримають партії-переможці
сьогодні
15280
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Сергій Ребров ФК Ференцварош
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
сьогодні 14:20 Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
347
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 17:48 Трансфери команд УПЛ: онлайн
9539
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 липня 13:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4861
"Карпати" офіційно підписали чергового новачка
сьогодні 17:31 "Карпати" офіційно підписали чергового новачка
366
Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
сьогодні 09:22 Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
2506
Новини
Більше новин
Залиште відгук