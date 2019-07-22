Ребров продовжив контракт з європейським клубом ще на три роки
45-річний український наставник "Ференцвароша" Сергій Ребров продовжив контракт з угорським клубом.
Нова угода розрахована на 3 роки. Про це повідомляє сайт клубу.
Читайте також: "Шахтар" віддав чергового футболіста в оренду у "Ференцварош"
У минулому сезоні Ребров разом зі своєю командою виграв золоті медалі чемпіонату Угорщини.
Нагадаємо, що Сергій Ребров очолював київське "Динамо" і "Аль-Ахлі". Влітку 2018 року українець був призначений головним тренером "Ференцвароша".
Спорт 24 писав, що Зубков та Харатін принесли "Ференцварошу" путівку в наступний етап Ліги чемпіонів. У першому матчі гол Зубкова приніс команді перемогу.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі