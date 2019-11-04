Ребров прокоментував можливість повернення в київське "Динамо"

Востаннє київське "Динамо" ставало чемпіоном України у 2016 році. Тоді командою керував Сергій Ребров. Влітку 2019 року він міг повернутися на цю посаду.

Та 1 червня 2017 року Сергій Ребров покинув пост головного тренера. Після цього він тренував саудівський "Аль-Ахлі", а зараз є головним наставником угорського "Ференцвароша", з яким став чемпіоном країни. Натомість "Динамо" очолив Олександр Хацкевич. Але добитися успіхів з киянами йому не вдалося.

Влітку 2019 року Сергій Ребров міг повернутися до "Динамо". Про це роздумував президент клубу Ігор Суркіс. Але так і не зробив цього, продовживши угоду в Хацкевичем. Однак вже в серпні 2019 року білоруського спеціаліста звільнили після того, як команда не зуміла пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів. Замість нього керувати командою назначили Олексія Михайличенка.

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Сам Сергій Ребров поки не планує повертатися в "Динамо". Про це він заявив в інтерв'ю "Профутбол".

"Ви хочете, щоб я повернувся, і з "Динамо" було так, як з "Реалом" зараз", – відповів на це Сергій Ребров.

При цьому він зазначає, що рішення залежить не лише від нього одного.

"Важливо, щоб ті люди, які відповідають за щось, приймали правильні рішення. Ми, тренери – люди підневільні. От я хочу десь працювати. Візьміть мене! Мабуть, є якісь люди, хто приймає важливі рішення, треба з ними говорити про це. Не зі мною. Я спілкуюсь з Ігорем Михайловичем Суркісом, у мене з ним нормальні стосунки. Повірте, я бажаю "Динамо" удачі й Олексію Олександровичу Михайличенку, який робить свою роботу якісно, старається все зробити та допомогти команді. Розмов з Ігорем Михайловичем з приводу нашої подальшої спільної роботи у мене не було", – запевнив Ребров.

При цьому сам Ребров задоволений своєю роботою в "Ференцвароші", де його команда грає в єврокубках (в останньому матчі на виїзді перемогла московський ЦСКА)

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