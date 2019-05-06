Ребров виключив Петряка із "Ференцвароша" до кінця сезону через зраду: курйозні деталі

Головний тренер угорського клубу "Ференцвароша" Сергій Ребров підтвердив відхід вінгера збірної Украни Івана Петряка з клубу.

Нещодавно стало відомо, що Іван Петряк наступний сезон проведе у стані головного конкурента "Ференцвароша" – "МОЛ-Віді". Агент футболіста заявив, що клуб не приклав зусиль, аби викупити гравця у "Шахтаря" (контракт Петряка належить саме "гірникам").

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За інформацією M4 Sport, "Ференцварош" вже закреслив номер Івана Петряк в роздягальні команди. Українець остаточно зіпсував відносини з "Ференцварошом". Через перехід в стан головного суперника клубу, "МОЛ-Віді", Петряк сприймається як зрадник. Клуб обурило, що Петряк вів переговори з "МОЛ-Від" таємно.



"Ференцварош" викреслив номер українця Івана Петряка

Головний тренер клубу Сергій Ребров виключив українця зі складу команди до кінця сезону.

"Ференцварош" зробив все для гравця, особисто я був у Києві, щоб домовитися з "Шахтарем". Здавалося, що ми близькі до угоди, але вчора Петряк оголосив про своє рішення, яке шокувало і мене, і клуб. Тільки майбутнє покаже, чи було це добрим, чи поганим рішенням,

– сказав Сергій Ребров.

У "Ференцвароші" Петряк нинішній сезон проводив на правах оренди з "Шахтаря". За цей час хавбек встиг стати одним з лідерів команди, провівши 28 матчів і забивши 6 голів в чемпіонаті Угорщини.

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