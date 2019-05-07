Ребров знайшов на заміну Петряку іншого українця

Захисник "Шахтаря" та збірної України Едуард Соболь, який в даний момент на правах оренди виступає за чеський "Яблонець", в наступному сезоні може бути орендованим угорським "Ференцварошем".

Головний тренер команди Сергій Ребров особисто зацікавлений у підписанні футболіста, який і досі належить "Шахтарю". Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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Навіть з відходом Петряка українське представництво у "Ференцвароші" наступного сезону може не обмежитися одним Харатіним. Клуб зацікавлений в оренді Соболя, який належить "Шахтарю". В угоду угорці хочуть включити опцію права викупу. В захисникові особисто зацікавлений коуч Ребров,

– написав Бурбас.

Навіть з відходом Петряка українське представництво у Ференцвароші наступного сезону може не обмежитися одним Харатіним. Клуб зацікавлений в оренді Соболя, який належить Шахтарю. В угоду угорці хочуть включити опцію права викупу. В захисникові особисто зацікавлений коуч Ребров. — Igor Burbas (@iburbas) 7 мая 2019 г.

У випадку переходу Соболю не доведеться сумувати. Окрім тренера, у Ференцвароші ще двоє українців – Ігор Харатін та Іван Петряк. Щоправда, останній має відкритий конфлікт з керівництвом клубу, тому наступного сезону у складі чемпіона Угорщини ми його не побачимо.

Нещодавно стало відомо, що Іван Петряк наступний сезон проведе у стані головного конкурента "Ференцвароша" – "МОЛ Віді". Агент футболіста заявив, що клуб не доклав зусиль, аби викупити гравця у "Шахтаря".

У "Ференцвароші" Петряк нинішній сезон проводив на правах оренди з "Шахтаря". За цей час хавбек встиг стати одним з лідерів команди, провівши 28 матчів і забивши 6 голів в чемпіонаті Угорщини.

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