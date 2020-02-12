Red Bull другим показав болід на новий сезон Формули-1 – фото
Команда Формули-1 Red Bull представив новий болід на майбутній сезон.
Машина отримала назву RB16. Болід представлений в традиційній розмальовці зі знаменитим биком на лівреї.
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Болід Red Bull на сезон-2020
У новому сезоні за команду продовжать виступати Макс Ферстаппен і Алекс Альбон. Другий рік поспіль мотористом Red Bull виступить Honda.
У минулому році команда виграла три гонки, в цьому має намір перемогти не менше п'яти разів – таке завдання озвучив спортивний консультант Хельмут Марко.
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