Red Bull показав справжню ліврею боліда для Формули-1

Напередодні Red Bull Racing представила болід RB15. Ліврея автомобіля була дещо незвичною. Однак згодом виявилося, що це була одноразова. "Бойову" ліврею команда показала під час тестів у Барселоні.

Цього разу зовнішній вигляд боліда більш звичний та мало чим відрізнявся від того, як авто виглядало у минулому сезоні. Ліврея виконана у чорно-червоних кольорах з додаванням жовтих елементів.

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Попередню ліврею Red Bull використав лише одноразово – для презентації боліда з двигуном від Honda.

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