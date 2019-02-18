Red Bull показав справжню ліврею боліда для Формули-1

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Ліврея Red Bull
Ліврея Red Bull

Напередодні Red Bull Racing представила болід RB15. Ліврея автомобіля була дещо незвичною. Однак згодом виявилося, що це була одноразова. "Бойову" ліврею команда показала під час тестів у Барселоні.

Цього разу зовнішній вигляд боліда більш звичний та мало чим відрізнявся від того, як авто виглядало у минулому сезоні. Ліврея виконана у чорно-червоних кольорах з додаванням жовтих елементів.

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Попередню ліврею Red Bull використав лише одноразово – для презентації боліда з двигуном від Honda.

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Теги: Спорт Формула-1 Red Bull
Джерело: 24 Канал
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