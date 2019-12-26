Red Bull заплатив майже 5 мільйонів євро за аварії свого гонщика
Команда Red Bull у сезоні 2019 витратила найбільше грошей на аварії Алекса Албона. Його аварії коштували команді 4,36 мільйона євро.
Видання Formule1.nl розрахувало, які витрати понесли команди Формули-1 через аварії пілотів. Журналісти уточнювали у команд вартість заміни деталей, однак підкреслили, що рейтинг є приблизними й не враховує вину пілота в інциденті.
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Друга позиція залишилася за П'єром Гаслі (Toro Rosso), третя – за Кевіном Магнуссеном з Haas.
Рейтинг пілотів за видатками команд після аварій
1. Алекс Албон (Red Bull) – 4,36
2. П'єр Гаслі (Toro Rosso) – 2,83
3. Кевін Магнуссен (Haas) – 2,59
4. Роберт Кубіца (Williams) – 2,57
5. Ленс Стролла (Racing Point) – 2,33
6. Валттері Боттас (Mercedes) – 2,13
7. Антоніо Джовінацці (Alfa Romeo) – 2,04
8. Льюїс Хемілтон (Mercedes) – 1,97
9. Шарль Леклер (Ferrari) – 1,71
10. Роман Грожан (Haas) – 1,66
11. Серхіо Перес (Racing Point) – 1,54
12. Себастьян Феттель (Ferrari) – 1,45
13-14. Кімі Ряйкконен (Alfa Romeo) – 1,37
13-14. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1,37
15. Джордж Расселл (Williams) – 1,28
16. Данило Квят (Toro Rosso) – 0,76
17. Ландо Норріс (McLaren) – 0,69
18. Даніель Ріккардо (Renault) – 0,66
19. Ніко Хюлькенберг (Renault) – 0,42
20. Карлос Сайнс-молодший (McLaren) – 0,38