Український боксер Іван Редкач активно готується до майбутніх поєдинків. Спортсмен показав шалену швидкість роботи рук на тренуванні.

Відео виклав боксер у своєму Instagram. Раніше Редкач у соціальних мережах запропонував Ломаченку перейти в його дивізіон. Обидва боксери виступають у різних вагових категоріях.

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Боксер попрацював над роботою рук. Однак, перед цим встиг здійснити пробіжку на вісім кілометрів.

Що відомо про боксера

33-річний український боксер, виступає в напівсередній вазі.

Провів 30 бої, здобув 23 перемоги та зазнав 5 поразок.

У січні програв Денні Гарсії за право битися з чемпіоном світу за версією WBC.

Раніше Редкач звинуватив тренера Олександра Усика у наявності російського паспорта. Як доказ Редкач заявив, що Сергій Лапін взяв участь у чемпіонаті Росії. Тренер Усика відкидає усі звинувачення.