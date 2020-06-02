34-річний український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) поділився думкою про заворушення, що спалахнули в США. Редкач всю свою кар'єру проводить за океаном.

Протестний настрій охопив США після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, який помер незабаром після того, як поліцейський в Клівленді при затриманні близько п'яти хвилин коліном давив його шию. Відповідний пост Редкач виклав у власному Instagram.

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Я багато бачив різних злодюжок при цих масових заворушеннях. Але цей унікальний чол, вибачте за сленг, з*****в АТМ Банкомат і хотів відвезти додому на міському транспорті. Йому потрібно терміново дати премію Дарвіна за такий трюк.

"Сподіваюся, у всіх все добре, всім доброго ранку. Міст в Києві розмінували. Переконливе прохання: будь ласка, не повторюйте, як на цьому відео", – написав Редкач.

Що відомо про смерть Джорджа Флойда