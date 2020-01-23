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Денні Гарсія – чемпіон світу у двох вагових категоріях, суперник Івана Редкача

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Денні Гарсія / Associated Press

25 січня у Barclays Center, що в Брукліні відбудеться бій між українцем Іваном Редкачем і американцем Денні Гарсією. Цей поєдинок буде мати статус відбіркового на зустріч з чемпіоном WBC.

Гарсія буде беззаперечним фаворитом. Він уже був чемпіоном світу у двох вагових категоріях, проводив поєдинки з чемпіонами. Зараз він є справжньою зіркою одного з найпрестижніших дивізіонів у професійному боксі.

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Свою боксерську кар'єру він розпочав на аматорському ринзі. Провів 120 боїв, у 2005 році став чемпіоном США серед юніорів, у 2006 році вже серед дорослих, а вже через рік почав виступати на професійному ринзі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Young Swift

Допис, поширений Danny Swift Garcia (@dannyswiftgarcia)

24 квітня 2012 року у своєму 23 поєдинку зустрівся з легендарним чемпіоном у чотирьох вагових категоріях мексиканцем Еріком Моралесом. На кону стояв титул WBC, який Денні здобув, перемігши одноголосним рішенням суддів.

Після цього він провів уніфікацію чемпіонських титулів у поєдинку з британцем пакистанського походження Аміром Ханом, успішно нокаутувавши останнього у 4 раунді.


Гарсія в бою проти Хана (фото: Daily Telegraph)

Далі провів серію з чотирьох успішних захистів титулів. Перемагав Заба Джуду, Лукаса Матіасе, Маурісіо Ереру, а також у повторній зустрічі з Еріком Моралесом нокаутував претендента.

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Домінуючи у першій напівсередній вазі, вирішив перейти в дивізіон вище. Правда спочатку проводить два бої у рамках проміжної ваги, перемагає Рода Салка і Ламонта Пітерсона. А вже потім дебютує у ліміті 66 кілограмів. Перемагає Пола Мальянджі, а далі в чемпіонському двобої Роберто Гереро. У наступному поєдинку нокаутує Самуеля Варгаса, а після цього в об'єднавчому поєдинку програє рішенням суддів Кейту Турману.

У вересні 2018 року мав першу спробу повернути втрачені пояси, але знову в конкурентному двобої поступився Шону Портеру. З того часу провів один бій. Це було декласування мексиканського боксера Адріана Гранадоса. А зараз його чекає випробування нашим Іваном Редкачем.

Переможець бою стане обов'язковим претендентом на пояс WBC, яким володіє ще один американець Еррол Спенс. Проте, ходять чутки, що Гарсія замість Спенса відбоксує з чемпіоном WBA – легендарним філіппінцем Мені Пакьяо.

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Звичайно, спочатку Денні має пройти Редкача. На жаль, він має для цього всі потрібні вміння. Американець один із кращих контрпанчерів дивізіону, володіє надзвичайно точним і потужним лівим хуком. Боксер з високим спортивним IQ і міцним підборіддям. Він не раз показував те, як може тримати попадання, на якийсь випадково пропущений удар навряд чи можна покладатися. Важко буде вимотати Денні і в клінчі, він тут також хороший майстер. Єдиний шанс – нав'язати високу інтенсивність, тиснути на боксера із США, задати свій темп та манеру ведення бою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем Доброе утро ! В первую очередь поблагодарить свою команду мистера Алхймона @premierboxing , Стивен Эспиноза @showtimeboxing , свою семью и друзей за поддержку на этапе подготовки к бою. Моя сила именно в них и в их вере в меня. Выйти на ринг в Barclays Центер снова против великого бойца и чемпиона Дэнни Гарсия – для меня вызов , и я с честью его принял. Моя воля к победе, опыт, навыки и поддержка фанатов – сделают свое дело. Победителями становятся не в ринге, победителей закаляет опыт и желание превзойти самого себя. В моем активе все это есть в достатке. Хочу обратится к фанам Гарсия, приходите на бой, наслаждайтесь красивым боксом, и добро пожаловать большую семью Ивана Редкача. До встречи 25 Января @barclayscenter #redkachgarcia

Допис, поширений Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11)

Все-таки Редкач – це хлопець з характером, він знає гіркоту поразок, а тому має сильно прагнути до перемоги. Хоч шансів і не багато, але будемо вболівати за українця

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Автор: Андрій Тудовші
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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