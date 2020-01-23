Денні Гарсія – чемпіон світу у двох вагових категоріях, суперник Івана Редкача

25 січня у Barclays Center, що в Брукліні відбудеться бій між українцем Іваном Редкачем і американцем Денні Гарсією. Цей поєдинок буде мати статус відбіркового на зустріч з чемпіоном WBC.

Гарсія буде беззаперечним фаворитом. Він уже був чемпіоном світу у двох вагових категоріях, проводив поєдинки з чемпіонами. Зараз він є справжньою зіркою одного з найпрестижніших дивізіонів у професійному боксі.

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Свою боксерську кар'єру він розпочав на аматорському ринзі. Провів 120 боїв, у 2005 році став чемпіоном США серед юніорів, у 2006 році вже серед дорослих, а вже через рік почав виступати на професійному ринзі.

24 квітня 2012 року у своєму 23 поєдинку зустрівся з легендарним чемпіоном у чотирьох вагових категоріях мексиканцем Еріком Моралесом. На кону стояв титул WBC, який Денні здобув, перемігши одноголосним рішенням суддів.

Після цього він провів уніфікацію чемпіонських титулів у поєдинку з британцем пакистанського походження Аміром Ханом, успішно нокаутувавши останнього у 4 раунді.



Гарсія в бою проти Хана (фото: Daily Telegraph)

Далі провів серію з чотирьох успішних захистів титулів. Перемагав Заба Джуду, Лукаса Матіасе, Маурісіо Ереру, а також у повторній зустрічі з Еріком Моралесом нокаутував претендента.

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Домінуючи у першій напівсередній вазі, вирішив перейти в дивізіон вище. Правда спочатку проводить два бої у рамках проміжної ваги, перемагає Рода Салка і Ламонта Пітерсона. А вже потім дебютує у ліміті 66 кілограмів. Перемагає Пола Мальянджі, а далі в чемпіонському двобої Роберто Гереро. У наступному поєдинку нокаутує Самуеля Варгаса, а після цього в об'єднавчому поєдинку програє рішенням суддів Кейту Турману.

У вересні 2018 року мав першу спробу повернути втрачені пояси, але знову в конкурентному двобої поступився Шону Портеру. З того часу провів один бій. Це було декласування мексиканського боксера Адріана Гранадоса. А зараз його чекає випробування нашим Іваном Редкачем.

Переможець бою стане обов'язковим претендентом на пояс WBC, яким володіє ще один американець Еррол Спенс. Проте, ходять чутки, що Гарсія замість Спенса відбоксує з чемпіоном WBA – легендарним філіппінцем Мені Пакьяо.

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Звичайно, спочатку Денні має пройти Редкача. На жаль, він має для цього всі потрібні вміння. Американець один із кращих контрпанчерів дивізіону, володіє надзвичайно точним і потужним лівим хуком. Боксер з високим спортивним IQ і міцним підборіддям. Він не раз показував те, як може тримати попадання, на якийсь випадково пропущений удар навряд чи можна покладатися. Важко буде вимотати Денні і в клінчі, він тут також хороший майстер. Єдиний шанс – нав'язати високу інтенсивність, тиснути на боксера із США, задати свій темп та манеру ведення бою.

Все-таки Редкач – це хлопець з характером, він знає гіркоту поразок, а тому має сильно прагнути до перемоги. Хоч шансів і не багато, але будемо вболівати за українця