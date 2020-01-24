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Іван Редкач – Денні Гарсія: де дивитися бій українського боксера

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Іван Редкач – Денні Гарсія: де дивитися

Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-4-1, 18 КО) битиметься проти ексчемпіона світу Денні Гарсії (35-2, 21 КО) в ніч з 25-го на 26 січня. В Україні цей поєдинок можна переглянути по телебаченню.

У прямому ефірі цю зустріч в рамках програми "Великий бокс" покаже телеканал "Інтер". Крім того, пряма трансляція запланована на російському "Матч ТВ".

До слова: Іван Редкач – Денні Гарсія: прогноз букмекерів на бій

Бій Іван Редкач vs Денні Гарсія відбудеться на арені Barclays Center, Бруклін, США і розпочнеться 26 січня о 04:00 за київським часом.

Українець Редкач в останньому своєму поєдинку в червні 2019 року несподівано здолав Девона Александера нокаутом в шостому раунді.

Гарсія останній раз виходив у ринг у квітні 2019-го, коли в сьомому раунді технічним нокаутом переміг Адріана Гранадоса.

Читайте також: Денні Гарсія – чемпіон світу у двох вагових категоріях, суперник Івана Редкача

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Іван Редкач
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