Редкач вперше прокоментував скандальний укус суперника в програному бою

Український 33-річний напівсередньоваговик Іван Редкач (23-4-1, 18 КО) відповів вболівальнику в коментарях на питання про укус Денні Гарсії (35-2, 21 КО).

Нагадаємо, це був бій, переможець якого отримував право битися з чемпіоном світу за версією WBC. Бій тривав усі 12 раундів, а Гарсія здобув перемогу рішенням суддів. Ще у сьомому раунді на обличчі українця з'явилося розсічення. А у восьмому раунді Редкач вкусив суперника за плече.

Оце так: Весь в синцях – Редкач показав фото свого обличчя після програного бою

Поговорити хочеш на цю тему? Так я тобі відповім. Я його не кусав. Я його в клінчі прикусив, щоб не тримав. Це різне: кусав і прикусив. Ти дружину свою можеш кусати в пориві пристрасті, а я прикусив в пориві, хотів перемогти його. Різницю між цим відчуваєш? Ти жодного разу по ходу рукавички не одягав, щоб таке сказати? Тепер відповідь тобі зрозуміла,

– заявив Іван.

Додамо, що Атлетична комісія штату Нью-Йорк після цього вирішила на рік припинити ліцензію Редкача. Таким чином він не зможе проводити бої в цьому штаті.

Крім позбавлення ліцензії, українцеві доведеться заплатити штраф у розмірі 10 тисяч доларів "за небезпечну та неспортивну поведінку" та відмовитися від грошової винагороди за поєдинок, виплативши його Атлетичній комісії.