Рефері врятував бійця UFC після жорсткого нокауту: відео
У Джексонвіллі (штат Флорида, США) 9 травня відбувся бійцівський турнір UFC 249. П'ять з дев'яти поєдинків завершилися достроковими перемогами.
В одному з поєдинків зійшлися бійці напівлегкої ваги Келвін Каттар та Джеремі Стівенс, повідомляє 24 канал.
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Бій завершився у другому з п'яти раундів. Каттар жорстко нокаутував Стівенса і рефері зупинив жорстке побиття, врятувавши Джеремі від травм.
Відео нокауту
Як повідомляв Спорт24, у головній події UFC 249 Джастін Гейджі сенсаційно нокаутував Тоні Фергюсона і став тимчасовим чемпіоном у легкій вазі.
Результати інших боїв UFC 249
- Чемпіон UFC у найлегшій вазі Генрі Сехудо нокаутував Домініка Круза;
- Франсис Нганну за 20 секунд нокаутував Жаірзіньо Розенстрайка;
- Грег Харді переміг Йоргана Де Кастро рішенням суддів;
- Ентоні Петтіс переміг Дональда Серроне рішенням суддів;
- Фабрісіо Вердум програв Олексію Олійнику рішенням суддів;
- Карла Еспарза перемогла Мішель Вотерсон рішенням суддів;
- Вісенте Люк переміг Ніко Прайса технічним нокаутом в третьому раунді.
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