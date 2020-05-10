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Рефері врятував бійця UFC після жорсткого нокауту: відео

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Результати і відео UFC 249
Результати і відео UFC 249 / twitter.com/ESPNStatsInfo

У Джексонвіллі (штат Флорида, США) 9 травня відбувся бійцівський турнір UFC 249. П'ять з дев'яти поєдинків завершилися достроковими перемогами.

В одному з поєдинків зійшлися бійці напівлегкої ваги Келвін Каттар та Джеремі Стівенс, повідомляє 24 канал.

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Бій завершився у другому з п'яти раундів. Каттар жорстко нокаутував Стівенса і рефері зупинив жорстке побиття, врятувавши Джеремі від травм.

Відео нокауту

Як повідомляв Спорт24, у головній події UFC 249 Джастін Гейджі сенсаційно нокаутував Тоні Фергюсона і став тимчасовим чемпіоном у легкій вазі.

Результати інших боїв UFC 249

  • Чемпіон UFC у найлегшій вазі Генрі Сехудо нокаутував Домініка Круза;
  • Франсис Нганну за 20 секунд нокаутував Жаірзіньо Розенстрайка;
  • Грег Харді переміг Йоргана Де Кастро рішенням суддів;
  • Ентоні Петтіс переміг Дональда Серроне рішенням суддів;
  • Фабрісіо Вердум програв Олексію Олійнику рішенням суддів;
  • Карла Еспарза перемогла Мішель Вотерсон рішенням суддів;
  • Вісенте Люк переміг Ніко Прайса технічним нокаутом в третьому раунді.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту MMA Змішані єдиноборства Спорт
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