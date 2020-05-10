Рефері врятував бійця UFC після жорсткого нокауту: відео

У Джексонвіллі (штат Флорида, США) 9 травня відбувся бійцівський турнір UFC 249. П'ять з дев'яти поєдинків завершилися достроковими перемогами.

В одному з поєдинків зійшлися бійці напівлегкої ваги Келвін Каттар та Джеремі Стівенс, повідомляє 24 канал.

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Бій завершився у другому з п'яти раундів. Каттар жорстко нокаутував Стівенса і рефері зупинив жорстке побиття, врятувавши Джеремі від травм.

Відео нокауту

Як повідомляв Спорт24, у головній події UFC 249 Джастін Гейджі сенсаційно нокаутував Тоні Фергюсона і став тимчасовим чемпіоном у легкій вазі.

Результати інших боїв UFC 249

Чемпіон UFC у найлегшій вазі Генрі Сехудо нокаутував Домініка Круза;

Франсис Нганну за 20 секунд нокаутував Жаірзіньо Розенстрайка;

Грег Харді переміг Йоргана Де Кастро рішенням суддів;

Ентоні Петтіс переміг Дональда Серроне рішенням суддів;

Фабрісіо Вердум програв Олексію Олійнику рішенням суддів;

Карла Еспарза перемогла Мішель Вотерсон рішенням суддів;

Вісенте Люк переміг Ніко Прайса технічним нокаутом в третьому раунді.

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