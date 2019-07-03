Рефері, які будуть обслуговувати поєдинок Ломаченка, пройдуть тест на наркотики

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Всесвітня боксерська рада (WBC) вирішила розвивати свою програму "Чистий бокс" і оголосила про намір тестувати рефері і суддів на наявність наркотичних речовин в організмі.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Тести призначені для виявлення в організмі слідів таких наркотичних речовин, як марихуана, кокаїн і метамфетамін.

WBC збирається працювати разом з усіма національними федераціями боксу над розвитком цієї програми. Двоє американських суддів – Стів Морроу і Френк Гарза – вже надали свої тести організації, вони виявилися негативними,
– сказано в повідомленні.

Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться 31 серпня у Лондоні. На кону стоятиме вакантний титул WBC, від якого відмовився Майкі Гарсія. Також Кемпбелл отримає шанс завоювати титули WBA і WBO, якими володіє Ломаченко.

Спорт 24 писав, що Василь Ломаченко за чемпіонський бій проти Люка Кемпбелла отримає 4 мільйони доларів. Але на руки отримає в рази меншу суму.

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Теги: Спорт Новини Спорту Ломаченко – Кемпбелл Василь Ломаченко Бокс
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