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Рекорд Ольги Харлан: українська шаблістка знову найкраща спортсменка місяця

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Ольга Харлан знову найкраща / bestpost.co.ua

В Олімпійському домі за участю президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки відбулося нагородження найкращої спортсменки та тренера грудня-2019 в Україні.

Високу відзнаку НОК України отримала олімпійська чемпіонка Пекіна-2008, бронзова призерка Лондона-2012, дворазова призерка Ріо-2016 з фехтування на шаблях Ольга Харлан, а її особистий наставник Юрій Марченко став володарем звання кращого тренера місяця. Це вже дванадцята така нагорода для українки.

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Ольга Харлан є рекордсменкою за кількістю нагород кращої спортсменки місяця в Україні. Українка поділилась з підписниками фото із нагородження.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#12 Best Athlete of the Month ?? #ukraine #award #thankyou #NOC #fencing #road2tokyo2020

Допис, поширений Kharlan Olga (@olgakharlan)

Другу сходинку у цьому рейтингу посідає олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, на його рахунку 11 таких нагород. 

За підсумками сезону вдруге поспіль Ольга Харлан виграла загальний залік у шаблісток і стала володаркою Кубка світу – четвертий раз у своїй спортивній кар'єрі. Українка здобула перемогу на Гран-прі в Монреалі.

Окрім цього, минулого сезону Ольга підтвердила своє лідерство у Європі та світі, ставши 8-разовою чемпіонкою континенту та 6-разовою чемпіонкою планети.

Українська шаблістка претендує на звання "Спортивний герой року". Переможця цієї номінації буде оголошено 9 березня.

 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Фехтування Ольга Харлан
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