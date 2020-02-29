Рекорд Ольги Харлан: українська шаблістка знову найкраща спортсменка місяця
В Олімпійському домі за участю президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки відбулося нагородження найкращої спортсменки та тренера грудня-2019 в Україні.
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Другу сходинку у цьому рейтингу посідає олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, на його рахунку 11 таких нагород.
За підсумками сезону вдруге поспіль Ольга Харлан виграла загальний залік у шаблісток і стала володаркою Кубка світу – четвертий раз у своїй спортивній кар'єрі. Українка здобула перемогу на Гран-прі в Монреалі.
Окрім цього, минулого сезону Ольга підтвердила своє лідерство у Європі та світі, ставши 8-разовою чемпіонкою континенту та 6-разовою чемпіонкою планети.
Українська шаблістка претендує на звання "Спортивний герой року". Переможця цієї номінації буде оголошено 9 березня.
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