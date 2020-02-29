Рекорд Ольги Харлан: українська шаблістка знову найкраща спортсменка місяця

В Олімпійському домі за участю президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки відбулося нагородження найкращої спортсменки та тренера грудня-2019 в Україні.

Високу відзнаку НОК України отримала олімпійська чемпіонка Пекіна-2008, бронзова призерка Лондона-2012, дворазова призерка Ріо-2016 з фехтування на шаблях Ольга Харлан, а її особистий наставник Юрій Марченко став володарем звання кращого тренера місяця. Це вже дванадцята така нагорода для українки.

Варто побачити: Харлан прийняла ванну з бойфрендом: гаряче фото

Ольга Харлан є рекордсменкою за кількістю нагород кращої спортсменки місяця в Україні. Українка поділилась з підписниками фото із нагородження.