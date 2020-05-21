Рекордсмен збірної України Тимощук покине російський "Зеніт"

Колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук може покинути російський "Зеніт" після сезону 2019/2020. Тимощук працює у "Зеніті" помічником головного тренера.

Як повідомляє Metaratings.ru, головний тренер команди Сергій Семак не хоче, щоб Тимощук залишався у його штабі.

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Наразі не повідомляється, чому Семак хоче, щоб Тимощук покинув команду.

"Зеніт" начебто задоволений роботою Тимощука. Російський клуб навіть запропонував новий контракт українцеві.

Тимощук працює у "Зеніті" з 2017 року

Тимощук перейшов у "Зеніт" у 2007 році з донецького "Шахтаря". У російському клубі Анатолій став капітаном і виграв з клубом Кубок УЄФА.

У 2009 році Анатолій перейшов у "Баварію", з якою виграв Лігу чемпіонів. У 2013 Тимощук повернувся у "Зеніт".

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10 лютого 2017 Тимощук отримав тренерську ліцензію класу PRO. Це дозволило йому увійти до тренерського штабу "Зеніту".

У березні приєднався до тренерського штабу російського клубу як помічник головного тренера.

Тимощук провів рекордну кількість матчів за збірну України – 144 поєдинки. На другій сходинці Андрій Шевченко – 111.