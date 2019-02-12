Renault представили болід для нового сезону Формули-1: фото та відео

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Renault представили болід для нового сезону Формули-1: фото та відео

Команди Формули-1 розпочали представляти свої боліди для нового сезону перегонів. Цього разу черга дійшла і до Renault.

Renault представила свій болід R.S.19. Його ліврея виконана у чорних та жовтих кольорах.

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Варто зазначити, що деталі до боліда розробляли окремо на двох базах Renault – у французькому Енстоуні (шасі) та французькому Вірі-Шатійон (трансмісія).

 

 

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У 2019 році на цьому авто будуть виступати Даніель Ріккардо, якого вдалося переманити з Red Bull, та Ніко Хюлькенберг.

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Теги: Спорт Формула-1 Renault Renault
Джерело: 24 Канал
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