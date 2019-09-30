Репер Drake позичив власний літак команді НБА, щоб вона добралася на матч в Індію

Репер Drake, який є прихильником баскетболу, прийшов на допомогу команді НБА "Сакраменто Кінгз". Він надав власний літак, щоб команда змогла дістатися на матчі до Індії.

У "Сакраменто" заплановані два передсезонні матчі в Індії – 4 та 5 жовтня. Щоб команда не мала проблем з добиранням туди, репер Drake надав їм свій літак Boeing 767. Вартість літака – 185 мільйонів доларів. Повітряне судно пофарбовано в блакитний колір, також на ньому є слова Air Drake і фірмова символіка репера. У салоні літака – м'які дивани та стільці, столи, гігантський телевізор і смугастий килим.

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При цьому співак не витратив жодного долара на купівлю цього літака. Він його отримав у рамках партнерства з канадською авіакомпанією Cargojet.



Приватний літак Drake

Варто зазначити, що Drake є великим шанувальником баскетболу. Він активно підтримував "Торонто Репторс" на матчах, коли вони стали чемпіонами.

Натомість з іншими спортсменами у репера не настільки хороші стосунки. Все через "ефект Дрейка".

Що таке "ефект Дрейка"?Після того, як спортсмени фотографуються з репером Drake, їх команди, або ж і вони програють. Спершу з ним сфотографувався Джейдон Санчо з дортмундської "Боруссії", після чого "чорно-жовті" програли "Баварії" 0:5. Наступним став форвард "Арсеналу" П'єр-Емерік Обамеянг, після чого лондонці поступилися "Евертону" 0:1. Після фотографії з лідером атак "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро "городяни" поступилися "Тоттенхему" у чемпіонаті 0:1. А коли з ним сфотографувався захисник ПСЖ Левен Курзава, то парижани зазнали найбільш ганебної поразки у чемпіонаті Франції у XXI столітті.



Італійська "Рома" навіть офіційно заборонила своїм гравцям фотографуватися з Дрейком. А "Аякс" та "Тоттенхем" перед матчем півфіналу Ліги чемпіонів "тролили" один одного зустріччю з репером.



Але від Drake постраждали не лише футболісти. Британський боксер Ентоні Джошуа теж фотографувався з ним перед тим, як сенсаційно програв Енді Руїсу свої чемпіонські пояси. Після цього відомий американський промоутер Лу Ді Белла заборонив своїм клієнтам з ним фотографуватися.