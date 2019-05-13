Рестлер помер прямо на рингу, поки його били заради шоу: моторошне відео

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Помер Сесар Гонсалес
Помер Сесар Гонсалес

Рестлер з Мексики Сесар Гонсалес на прізвисько "Срібний Король" помер на рингу під час поєдинку в Лондоні.

Гонсалес помер у розпал поєдинку в рамках шоу Lucha Libre, що проходив в британській столиці. У театралізованому шоу Lucha Libre зазвичай виступають в акробатичному стилі рестлери в барвистих масках – лучадори.

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На відеозаписі з поєдинку видно, що відразу після падіння борця до нього підбігли суддя і ще кілька людей. Глядачі не відразу зрозуміли, що сталося, і якийсь час продовжували скандувати його ім'я. Причиною смерті Гонсалеса, можливо, став серцевий напад.

Професійний борець Сесар Гонсалес на батьківщині в Мексиці був справжньою зіркою, причому не тільки на рингу, але і в кіно. У 2005 році він знявся в голлівудській комедії "Суперначо" (Nacho Libre) разом з американським коміком Джеком Блеком, зігравши роль лиходія Рамзеса.

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Теги: Новини Спорту Спорт
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