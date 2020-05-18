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Ретро дня: 27 років тому збірна України виграла свій перший матч в історії – фото

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Литва – Україна 1:2 1993 рік
Литва – Україна 1:2 1993 рік

18 травня 1993 року, рівно 27 років тому, збірна України з футболу здобула свою першу першу перемогу в історії. В гостях з рахунком 1:2 була обіграна збірна Литви.

Литва – Україна 1:2

Голи: Зданчюс 4 – Леоненко, 18, Михайленко, 22

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Господарі тоді відкрили рахунок вже на четвертій хвилині зусиллями Річардаса Зданчюса, проте підопічні Олега Базилевича не розгубилися. Вони влаштували камбек.

До того ж, ще в першому таймі. Уже через чотирнадцять хвилин після голу литовцям забив Віктор Леоненко, відзначившись одним з небагатьох точних ударів в футболці збірної України. А ще через чотири хвилини Україну вперед вивів Дмитро Михайленко, який асистував Леоненку під час першого голу. Для обох гравців це були дебютні м'ячі в футболці збірної.

2:1 – такий рахунок протримався до фінального свистка, і саме 18 травня увійшло в історію як день, коли українці здобули свою першу в історії перемогу.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Україна – Литва Литва Збірна України з футболу Новини Спорту Спорт Футбол
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