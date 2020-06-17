У своєму єдиному сезоні за "Барселону" українець Дмитро Чигринський запам'ятався мало чим. Але епізод в матчі з "Сарагосою" фани пам'ятають досі.

"Барселона" перемагала "Сарагосу" на виїзді з рахунком 2:0 і на 73-й хвилині Пеп сказав українцеві готуватися до виходу на поле. Чигринський пояснив тренеру, що той уже використовував всі три заміни, пише 24 канал.

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Після цього кумедного епізоду лава запасних "Барси", де знаходились Боян Кркіч, Тьєррі Анрі та Яя Туре, висміяли Пепа Гвардіолу.

Чигринський відмовився виходити на заміну "Барселони": дивіться відео

Кар'єра Дмитра Чигринського у "Барселоні"

Після перемоги у Кубку УЄФА 2009 захисником зацікавилась іспанська "Барселона" – президент клубу Жуан Лапорта особисто прилетів до Донецька вести переговори, але "Шахтар" відхилив пропозицію у 15 млн євро.

Згодом каталонський клуб підняв ціну до 25 млн євро і після Суперкубка УЄФА, який відбувся 28 серпня 2009 року, захисник став повноцінним гравцем "Барселони". Там він зіграв 12 матчів. Трансфер Чигринського до "Барселони" вважають одним з найбільш провальних в історії клубу.