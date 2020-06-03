Рівно 18 років тому, 3 червня 2002 року, донецький "Шахтар" впритул наблизився до першого чемпіонського титулу, обігравши вдома київське "Динамо" з рахунком 2:0. Репортером на тому матчі працював майбутній директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов.

Тоді Денисов брав післяматчеві флеш-інтерв'ю у власника "Шахтаря" Ріната Ахметова, тодішнього голови Донецької облради Бориса Колеснікова і на той момент прем'єр-міністр України Віктора Януковиач, але журналіста з технічних причин довго не могло вивести в ефір. Вся ситуація потрапила на відеокамеру телеканалу, пише 24 канал.

Дивіться також Українські спортсмени підтримують протести в США та мовчать про свавілля в Україні

Як Денисов брав інтерв'ю у Ахметова, Колеснікова і Януковича

Вся пікантність ситуації полягає в довгій паузі перед виходом в прямий ефір. Тоді ще молодий ведучий каналу Олександр Денисов по телефону намагається вибити у свого керівництва Марини Мефодіївни пряме включення зі стадіону.

Через кілька хвилин, все ще чекаючи виходу в ефір, Янукович і Ахметов починають вітатися за руку з глядачами, які сидять поруч з місцем зйомки.

"Зараз підуть, і нічого взагалі не буде. Ви хочете, щоб мене звільнили", – говорить ведучий співрозмовнику в телефоні.

В цей час до нього підходить Колесніков. "Ща у Ріната, потім у Віктора Федоровича питання, потім тільки мені. Ти його не помітив, бл***, чи що?", – запитав він у Денисова.

Нарешті ведучому все ж вдається вийти в прямий ефір. Він ставить питання про матчі по черзі Ахметову, Януковичу і Колесникову. Після коротких відповідей респонденти йдуть.

На прохання журналіста сказати кілька слів про гру, Янукович відповів: "Я думаю, що "Шахтар" дуже хотів перемогти і переміг. Я скажу слова, які люблять в Донбасі – "Донбас порожняк не гонить".

Денисов про славнозвісне інтерв'ю

Денисов в інтерв'ю Роману Бебех для YouTube-каналу "Бомбардир" розповів про гучний епізод, що трапилося у 2002 році.

Тоді, по-моєму, я тільки рік працював на ТВ, і уявіть сам момент: щойно "Шахтар" обіграв "Динамо" – 2:0. Тоді від таких перемог "Шахтар" тільки починав розігріватися. Президент йде привітати команду, він стільки чекав цю перемогу, а тут якийсь хлопчик говорить: "Треба постояти".

"Стан напівнепритомності, як розумієте. Я з переляку забув посаду Януковича. Стрес такого рівня, що розумію – це Янукович, але просто вилітає з голови його посада", – розповів він.