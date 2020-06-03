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Боксеру набридло битися руками, тому він вирішив вирубити суперника ногою: відео
сьогодні , 18:46 Боксеру набридло битися руками, тому він вирішив вирубити суперника ногою: відео
Юрій Семенюк
Українські спортсмени підтримують протести в США та мовчать про свавілля в Україні
сьогодні , 17:49 Українські спортсмени підтримують протести в США та мовчать про свавілля в Україні
Ігор Саджениця
Яскравий нокаут за одну секунду: український боксер перевершив всі очікування – відео
сьогодні , 16:28 Яскравий нокаут за одну секунду: український боксер перевершив всі очікування – відео
Софія Кулай