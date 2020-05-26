Ретро дня: як Гусєв тікав від Рауля і Зідана у матчі Ліги чемпіонів – фото

Український півзахисник київського "Динамо" Олег Гусєв взяв участь у виїзному поєдинку проти мадридського "Реала" у межах Ліги чемпіонів сезону 2004/2005. На "Сантьяго Бернабеу" "вершкові" обіграли киян з рахунком 1:0 завдяки голу Майкла Оуена

21-річний Гусєв отримав можливість зіграти проти таких зірок, як Рауль і Зінедін Зідан. Відповідне ретро фото опублікували в офіційному Instagram "Динамо" Київ.

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Олег Гусєв: що відомо

Більшу частину кар'єри провів за київське "Динамо", де провів 15 років і за цей час зіграв 443 матчі і забив 96 м'ячів у всіх турнірах, п'ять разів ставав чемпіоном України, п'ять разів вигравав національний Кубок і чотири — Суперкубок України, крім цього з 2012 року і до закінчення кар'єри влітку 2018 року був капітаном команди. Також зіграв 98 ігор у складі національної збірної України.

19 травня 2018 року Гусєв провів останній матч за "Динамо", в якому київська команда на стадіоні імені Валерія Лобановського обіграла донецький "Шахтар" з рахунком 2:1.

Олег на 75-й хвилині замінив Миколу Шапаренка і відразу отримав капітанську пов'язку, але результативними діями відзначитися не встиг. Під час виходу Гусєва на заміну уболівальники "Динамо" влаштували перформанс і повісили на трибуну плакати з написами "Легенда #20" і "Дякуємо за вірність".