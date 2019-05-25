Ретро дня – 14 років тому "Мілан" Шевченка поступився "Ліверпулю" у драматичному фіналі ЛЧ

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14 років тому "Ліверпуль" переміг "Мілан" у фіналі Ліги чемпіонів
14 років тому "Ліверпуль" переміг "Мілан" у фіналі Ліги чемпіонів / Фото з відкритих джерел

25 травня 2005 року "Ліверпуль" і "Мілан" зіграли у Стамбулі один із найбожевільніших фіналів в історії футболу.

Мілан – Ліверпуль 3:3 (2:3 в серії пенальті)
Голи: Мальдіні, 1, Креспо, 39, 44 – Джеррард, 54, Шміцер, 56, Алонсо, 60

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Андрій Шевченко у складі "Мілана" був надзвичайно близьким до виграшу своєї другої Ліги чемпіонів за 3 сезони.

Українець вийшов у стартовому складі, відзначився гольовим пасом. "Мілан" вів 3:0 після першого тайму, але за 6 хвилин втратив усю перевагу.

Дві вирішальні дуелі проти Єжи Дудека (спочатку в овертаймі, а потім в серії післяматчевих пенальті) програв саме наш Шевченко. Перед вирішальним ударом Анлрій нервово поправив зачіску, слабо розбігся і криво виконав "панянку".

Перемога дозволила "Ліверпулю" не тільки поповнити колекцію трофеїв, а й отримати путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон, незважаючи на п'яте місце в англійській Прем'єр-лізі. Футбольна асоціація подала заявку на отримання додаткового місця в головному єврокубковому турнірі. Правда, в наступному сезоні "Ліверпуль" вилетів вже в 1/8 фіналу від "Бенфіки". "Мілан", до слова, дістався до півфіналу.

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Теги: Новини Спорту Андрій Шевченко ФК Мілан ФК Ліверпуль Спорт Футбол
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