Ретро дня – сльози Каньїсареса та неймовірний Кан: драматичний фінал Ліги чемпіонів 2001 (відео)

23-го травня 2001 року відбувся один з найбільш драматичних фіналів Ліги чемпіонів за всю історію. Німецька "Баварія" зустрічалася з іспанською "Валенсією".

Фінальний поєдинок відбувався в Мілані (Італія) на легендарному стадіоні "Сан-Сіро".

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Уже на третій хвилині "кажани" відкрили рахунок.Іспанці заробили пенальті, який Мендьєта впевнено реалізував.

По перерві "Баварії" вдалося зрівняти рахунок. Мюнхенці також забили з пенальті. Удар з 11-и метрів вдало виконав Еффенберг.

В основний та додатковий час голів більше не було, відтак доля титулу вирішувалася у серії пенальті. "Баварія" не змогла реалізувати два удари, в той час, як "Валенсія" – три. Таким чином, мюнхенці перемогли 5:4 та завоювали четвертий у своїй історії титул європейських чемпіонів.

Після матчу не стримував емоцій легендарний воротар іспанців Сантьяго Каньїсарес. Його підтримав колега по цеху з "Баварії" не менш видатний Олівер Кан. До слова, "Оллі" був визнаний найкращим гравцем фіналу.