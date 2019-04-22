Ретро дня – як Рахман жорстко нокаутував Леннокса Льюїса: відео

У цей день, 22 квітня 2001 року, у ПАР, Леннокс Льюїс вийшов на ринг проти Хасіма Рахмана й програв усі титули, якими володів.

У кінці 5-го раунду Рахман декілька разів викинув лівий джеб в голову Льюїса. Леннокс відійшов до канатів. Рахман провів правий крос в щелепу супротивника.

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Після цього Льюїс миттєво звалився на канвас. На рахунок 10 він все ще перебував на підлозі. Таким чином, Хасім Рахман відібрав у Леннокса Льюїса титули WBC, IBF і IBO у суперважкій вазі, а поєдинок отримав звання "розчарування року" за версією журналу "The Ring".

17 листопада 2001 року Льюїс провів матч-реванш проти Рахмана й зумів повернути титули. Льюїс нокаутував суперника у четвертому раунді.

Після цього Леннокс провів ще два поєдинки. Спершу він переміг Майка Тайсона, а згодом в легендарному бою переміг українця Віталія Кличка.

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