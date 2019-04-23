Ретро-відео: як "Баварія" розтрощила "Барселону" у півфіналі Ліги чемпіонів
У цей день рівно шість років тому мюнхенська "Баварія" підкорила історичне досягнення. Німецька команда розгромила "Барселону" в півфіналі Ліги чемпіонів з рахунком 4:0.
Перший гол на 25 хвилині забив Томас Мюллер. Футболіст "Баварії" головою заштовхав м'яч у світку воріт Віктора Вальдеса. На перерву команди пішли за мінімальної переваги й нічого не віщувало біди для каталонців.
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Відразу по перерві, на 49 хвилині, збільшив перевагу "Баварії" Маріо Гомес. На 73 хвилині третій гол у матчі забив Ар'єн Роббен. А завершив побиття іспанців все той же Мюллер. Томас замкнув пас Алаби й встановив підсумковий результат 4:0.
У повторному матчі "Баварія" перемогла 3:0 і виграла протистояння з підсумковим результатом 7:0. У фіналі німецький гранд переміг "Боруссію" Д й виграв Лігу чемпіонів.
Перемога "Баварії" 4:0 наразі є найбільш розгромною у півфіналах Ліги чемпіонів. У сезоні 2013/2014 такий же результат підкорився мадридському "Реалу". Що цікаво, іспанці з таким рахунком перемогли "Баварію" на її ж полі.
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