Реванш Джошуа – Руїс: команди домовилися про місце та дату бою

Промоутери боксерів Ентоні Джошуа та Енді Руїса домовилися провести бій-реванш. І навіть визначилися з місцями та датами, коли можна буде провести поєдинок.

За словами промоутера Джошуа Едді Хірна, реванш відбудеться або в Нью-Йорку у "Медісон сквер гарден", або у Кардіффі. При цьому якщо місцем бою буде США, то бій відбудеться 29 листопада або 7 грудня. Якщо ж оберуть Великобританію, то тоді дата бою – 17 грудня.

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При цьому Хірн у коментарі boxingnews24.com заявив, що саме Джошуа має право остаточного вибору місця проведення бою. Відтак, видання схиляється до думки, що саме у Кардіффі відбудеться цей бій.

Варто зазначити, що Ентоні Джошау на професійному ринзі провів 23 бої, у яких здобув 22 перемоги. Але всі вони були саме на території Великобританії. Єдиної поразки британцю завдав саме Енді Руїс, відібравши у нього титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі. Цей бій відбувся у Нью-Йорку 1 червня 2019 року.