Реванш Ф'юрі – Уайлдер перенесуть через жахливе розсічення Тайсона

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Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі / GETTY IMAGES

Реванш британського боксера Тайсона Ф'юрі з американцем Деонтеє Уайлдером може не відбутися у лютому 2020 року. Причиною стала травма британця.

Тайсон отримав жахливе розсічення у поєдинку проти Отто Валліна, хоча зумів здобути перемогу. Водночас Ф'юрі не був присутній на пресконференції після бою.

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Також він був доставлений у лікарню для проходження мікрохірургії. Промоутер Ф'юрі Френк Уоррен заявив, що через пошкодження Тайсон може відстрочити реванш з Уайлдером, який є чемпіоном за версією WBC.

Якщо розсічення буде погано гоїтися, бій, можливо, доведеться відкласти. Сподіваюся, що це не так. Все залежить від того, як буде проходити відновлення. Він повинен бути на 100% готовий,
– цитує промоутера Ф'юрі Френка Уоррена BBC.

Реванш Деонтея Уайлдера й Тайсона Ф'юрі повинен відбутися у лютому 2020 року. Про це сказав сам Ф'юрі, повідомивши, що контракт підписаний обома сторонами.

Як відомо, перша зустріч в рингу між Уайлдером та Ф'юрі завершилася внічию – незважаючи на те, що Тайсон Ф'юрі двічі побував в нокдауні.

Судді роздільним рішенням не змогли віддати перемогу кому-небудь із суперників. Тому пояс чемпіона WBC залишився у Деонтея.

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Теги: Спорт Бокс Тайсон Ф'юрі Деонтей Уайлдер
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