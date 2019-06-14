Реванш Хабіб Нурмагомедов – Конор МакГрегор: росіянин висловив свою думку

Росіянин Хабіб Нурмагомедов невдовзі проведе свій перший у 2019 році бій в UFC. Про повернення в октагон заговорив і Конор МакГрегор. Відтак всі очікують на їх бій-реванш.

До слова: Хабіб Нурмагомедов повертається в октагон: стали відомі дата бою та суперник

Однак Хабіб Нурмагомедов заявив, що в даний момент його не цікавить бій-реванш з Конором МакГрегором. Росіянин дещо ображений за підсумками їх бою у Лас-Вегасі.

"Те, що відбувається у Вегасі, залишається у Вегасі. Всі знають, що там трапилося: я переміг, ми розтрощили всю його команду. Знову битися в Вегасі я не хочу. Його оштрафували, мене оштрафували в десятикратному розмірі. Справа не в грошах, а в тому, як відбувається весь процес. Якщо у Вегасі будуть якісь великі бої, я відправлюся туди як глядач, але сам битися там більше не хочу. Чи буде цікавий реванш, якщо Конор повернеться? Якщо він цього заслужить, то так. Але прямо зараз мені це не цікаво. Навіщо мені потрібен реванш?", – заявив Хабіб Нурмагомедов в ефірі BT Sport.

Однак згодом не відкинув однозначно можливість проведення цього бою.

"Ми ще не закінчили те, що було 6 жовтня. Я не скажу, що зараз початок цього, скоріше, приблизно така середина. У нас попереду чимало боїв. Ми плануємо ще більше писати історію і доводити, що ми можемо досягти певних успіхів", – зазначив росіянин на своєму YouTube-каналі.

Бій Хабіба проти МакГрегораКонор МакГрегор проти Хабіба Нурмагомедова билися 6 жовтня 2018 року у Лас-Вегасі. У цьому бою росіянин захистив титул чемпіона UFC в легкій вазі. Вже після бою обидва бійці взяли участь у сутичках. Тож МакГрегора та Нурмагомедова дискваліфікували – ірландця на шість місяців, Хабіба – на дев'ять місяців.