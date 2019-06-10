Реванш року: стало відомо, коли Головкін та Альварес проведуть третій бій

Сауль Альварес (51-1-2, 35 КО) і Геннадій Головкін (39-1-1, 35 КО) готуються до проведення третього очного протистояння.

Інсайдер FOX Sports, Ring TV, LA Times Майк Коппінджер в Twitter повідомив, що третій бій між Канело і Головкіним відбудеться 14 вересня. Ймовірно, найкращі середньоваговики сучасності знову зустрінуться в Лас-Вегасі.

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В ніч з 8-го на 9 червня в Нью-Йорку Геннадій Головкін нокаутував канадця Стіва Роллса (19-0, 10 КО). Ця перемога стала першою для Геннадія Головкіна після поразки від Альвареса і він успішно дебютував на платформі DAZN.

Альварес же в останньому бою рішенням суддів розібрався з Деніелом Джейкобсом і додав до своєї колекції титулів пояс IBF.

Як відомо, перший бій між Саулем Альваресом і Геннадієм Головкіним завершився внічию, а в другому поєдинку судді віддали спірну перемогу мексиканцю.

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