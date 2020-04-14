Революційна пропозиція Суркіса, банкрутство "Барселони": новини спорту 13 квітня

У понеділок, 13 квітня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Президент "Динамо" пропонує революційну зміну в чемпіонаті України

Президент "Динамо" Ігор Суркіс пропонує урегулювати питання орендованих футболістів у чемпіонаті України (УПЛ). Суркіс виступає за те, щоб орендовані гравці мали право грати проти своїх клубів.

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В українському футболі кожен клуб індивідуально визначає, чи може той чи інший гравець, який відданий в оренду, грати проти своєї команди.

Як працюють оренди футболістів?Наприклад, за умовами орендного договору нападник СК "Дніпро-1" Владислав Супряга може грати проти "Динамо", хоча саме киянам належить його контракт. Натомість в угоді іншого орендованого дніпрянами гравця Сергія Булеци прописано, що він не може грати проти "Динамо".

"Барселона" перебуває на межі економічного і морального банкрутства

Кандидат в президенти "Барселони" Віктор Фонт висловив думку, що клуб попереду чекає важка перебудова, в зв'язку з якою "синьо-гранатові" перебувають під загрозою банкрутства.

Крім цього, Віктор Фонт висунув ряд вимог на адресу нинішнього президента каталонців Жозепа Бартомеу. Зокрема, він побажав з повною прозорістю розповісти про фінансове становище клубу, а також прозоро здійснювати трансфери з продажу та купівлі гравців.

Дата відновлення чемпіонату України з футболу

Поки світ бореться з пандемією коронавірусу, спортивні функціонери думають про повернення на арени. В Українській асоціації футболу прораховують варіанти і сподіваються продовжити сезон 2019/2020 на початку літа.

Українська асоціація футболу призупинила всі футбольні змагання в країні в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Раніше виконавчий директор Прем'єр-ліги Євген Дикий заявляв про ймовірне відновлення сезону в середині травня.

Лунін може стати другим воротарем "Реала"

Голкіпер "Реала" Альфонс Ареола має намір змінити команду після закінчення цього сезону, що дає шанс воротарю збірної України Андрію Луніну закріпитися в команді.

Француз має намір перейти в одну з лондонських команд, щоб мати стабільну ігрову практику. Його агенти вже вийшли на контакт з кількома клубами.

До слова Лунін зізнався, чому грає за клуб-невдаху "Ов'єдо"

Таким чином, у "Реала" не залишиться більше воротарів, крім Тібо Куртуа. Лунін і Люка Зідан – в оренді. Швидше за все, "Реал" поверне саме українського кіпера.

Гравець збірної України розчарувався і хоче залишитися жити в Іспанії

Баскетболіст іспанської "Барселони" Артем Пустовий розповів, що не планує жити в Україні. Гравець збірної України з баскетболу хоче залишитися в Іспанії.

За словами Пустового, ще декілька років тому він би без роздумів залишився в Україні. Втім, бездіяльність влади, за його словами, відбила бажання жити в Україні.

Зінченко і Коноплянка зіграють у FIFA20 проти збірної Польщі

Півзахисники збірної України Олександр Зінченко і Євген Коноплянка зіграють проти команди Польщі в футбольному симуляторі FIFA 20.

У вівторок, 14 квітня, о 20:00 на Youtube-каналі Української асоціації футболу відбудеться онлайн-протистояння збірних команд Польщі та України.

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