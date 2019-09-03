"Реймс" оголосив про перехід української футболістки

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Дарина Кравець
Дарина Кравець / stade-de-reims.com

Українська футболістка Дарина Кравець продовжить кар'єру у Франції. 25-річна захисниця підписала контракт з "Реймсом".

Деталі контракту з 25-річною захисницею у французькому клубі не повідомляються.

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Я відвідала тренувальну базу й зустрілася з тренером. Його особистість і слова переконали мене. Я хочу розвиватися у кращому, на мою думку, чемпіонаті Європи. У клубі дуже згуртований спортивний проєкт. Я знаю Таню Романенко (ще одна українка у складі французького клубу, – Спорт24). Вона розповіла мені багато хорошого про клуб, її коментарі були підтверджені моїми особистими відчуттями,
– сказала Кравець.

Останнім клубом українки був ізраїльський "Маккабі" Кирьят-Гат. Також вона виступала за казахстанський "БІІК-Казигурт", російські "Зоркий" та "Мордовочку", українські "Житлобуд-2", "Нафтохімік" Калуш, "Легенду" і "Спартак" (обидва клуби – з Чернігова).

Також футболістка має досвід виступів за збірну України та в жіночій Лізі чемпіонів.

Новий клуб українки тільки в цьому сезоні повернувся в елітний дивізіон Франції і стартував з поразки від "Монпельє" (0:2).

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Трансфери
Джерело: stade-de-reims.com
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