"Реймс" оголосив про перехід української футболістки

Українська футболістка Дарина Кравець продовжить кар'єру у Франції. 25-річна захисниця підписала контракт з "Реймсом".

Деталі контракту з 25-річною захисницею у французькому клубі не повідомляються.

Читайте також: "Атлетіко" оголосив про підписання другої української футболістки

Я відвідала тренувальну базу й зустрілася з тренером. Його особистість і слова переконали мене. Я хочу розвиватися у кращому, на мою думку, чемпіонаті Європи. У клубі дуже згуртований спортивний проєкт. Я знаю Таню Романенко (ще одна українка у складі французького клубу, – Спорт24). Вона розповіла мені багато хорошого про клуб, її коментарі були підтверджені моїми особистими відчуттями,

– сказала Кравець.

Останнім клубом українки був ізраїльський "Маккабі" Кирьят-Гат. Також вона виступала за казахстанський "БІІК-Казигурт", російські "Зоркий" та "Мордовочку", українські "Житлобуд-2", "Нафтохімік" Калуш, "Легенду" і "Спартак" (обидва клуби – з Чернігова).

Також футболістка має досвід виступів за збірну України та в жіночій Лізі чемпіонів.

Новий клуб українки тільки в цьому сезоні повернувся в елітний дивізіон Франції і стартував з поразки від "Монпельє" (0:2).