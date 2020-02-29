Рейтинг ESPN: українець Василь Ломаченко – найкращий боксер світу
Портал ESPN оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, і перше місце в ньому зберігає український боксер Василь Ломаченко. У десятці найкращих ще один українець.
Портал ESPN опублікував рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P).
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Рейтинг найкращих боксерів світу за версією порталу ESPN
Першу сходинку рейтингу посів чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA / WBO українець Василь Ломаченко (14-1, 10 КО).
Ще один український боксер Олександр Усик посів лише 6-те місце рейтингу, однак зумів обійти нового чемпіона WBC в хевівейті Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).
Цікаво, що експерти ESPN вперше внесли до списку Тайсона Ф'юрі, який виборов титул WBC у бою з Деонтеєм Вайлдером. Тайсон опинився на 7-му місці.
Досягнення Василя Ломаченка
- На літніх Олімпійських іграх у Пекіні у 2008 році став першим, перемігши у фіналі представника Франції з рахунком 9:1. Міжнародна боксерська асоціація АІВА визнала Ломаченка найтехнічнішим боксером Олімпіади-2008 року та вручила йому Кубок Вела Баркера.
- На Олімпіаді-2012, яка відбувалась у Лондоні знову став чемпіоном. У фіналі переміг Хан Сун Чула з південної Кореї.
- Протягом 2012-2013 років був у складі боксерської команди "Українські отамани", що виступала в аматорській лізі World Series of Boxing. У складі команди Василь Ломаченко не зазнав жодної поразки.
- У другому бою професійної кар'єри Василь Ломаченко прагнув встановити рекорд, завоювавши звання чемпіона світу, однак на заваді стала єдина поразка, яку зазнав титулований боксер. У 2014 році на рингу українець зійшовся з Орландо Салідо (Мексика). Суперник вів "брудний" бій, завдаючи удари по печінці та нирках. За увесь поєдинок Салідо наніс близько 40 ударів нижче пояса, однак рефері ніяк не звертав на це уваги. За результатами українець таки програв.
- Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA / WBO.
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