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На якому місці збірна України в рейтингу ФІФА 2020

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Збірна України / GETTY IMAGES

20 лютого ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних з футболу. Україна надалі посідає 24-у сходинку, маючи 1537 балів.

У лютневому рейтингу збірна України, як і у грудні 2019 року, перебуває на 24-му місці. Серед представників УЄФА наша національна команда 15-а.

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Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 посідають наступні місця: Нідерланди – 14-е, Австрія – 26-е.

Рейтинг ФІФА

1. Бельгія – 1765
2. Франція – 1733
3. Бразилія – 1712
4. Англія – 1661
5. Уругвай – 1645
6. Хорватія – 1642
7. Португалія – 1639
8. Іспанія – 1636
9. Аргентина – 1623
10. Колумбія – 1622

24. Україна – 1537

  • У 2020 році збірна України офіційно проведе 5 товариських матчів – з Францією (27 березня), Польщею (31 березня), Кіпром (26 травня), Північною Ірландією (2 червня), Ізраїлем (7 червня).
  • Перший матч на Євро-2020 збірна України проведе 14 червня в Амстердамі з Нідерландами.
  • Два наступні поєдинки команда Андрія Шевченка проведе в Бухаресті 18 та 22 червня.
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Автор: Михайло Гема
Теги: Футбол ФІФА Збірна України з футболу Новини Спорту Спорт
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