Рейтинг гравців "Динамо" та "Шахтаря" у FIFA 20

Вже невдовзі вийде гра FIFA 20. В ній будуть представлені гравці "Динамо" та "Шахтаря".

Вже стали доступні рейтинги гравців двох грандів українського футболу.

Найвищий рейтинг серед обох клубів у гравців "Шахтаря"Марлоса та Тайсона – по 82. Серед динамівців найвищий рейтинг у Циганкова – 79.

А як щодо збірної України? Марлос отримав найвищий рейтинг серед українців у FIFA 20

Варто додати, що у цьому рейтингу немає Коноплянки. Він вже в останній день трансферного вікна перейшов до "Шахтаря", і тому поки представлений як гравець "Шальке". Однак при наступних оновленнях гри (або ще до офіційного релізу) все можуть змінити.

Це стосується і "Динамо". У його списку є Пантіч, який покинув команду вільним агентом.



Рейтинг гравців "Шахтаря" в FIFA 20



Рейтинг гравців "Динамо" в FIFA 20

FIFA 20 вийде 27 вересня на PC, PlayStation 4, Xbox One і Nintendo Switch.